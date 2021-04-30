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23:10 (мск), источник: Известия

На новый этап программы туристического кешбэка выделят 4,7 млрд рублей

Правительство России приняло решение выделить дополнительно 4,7 млрд рублей на реализацию нового этапа программы туристического кешбэка. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства.

Источник: Известия

«Средства пойдут на возмещение части расходов для тех, кто путешествует по России. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой “Мир”, при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также отмечается, что начатый 18 марта по поручению президента России новый этап программы продлится до конца этого года.

В прошлом месяце на его реализацию уже было направлено дополнительное финансирование, добавили в правительстве.

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Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. При этом глава государства также заявил о необходимости возвращать родителям половину стоимости путевки детей в летние лагеря.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что россияне в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка приобрели туров на 12,5 млрд рублей. Он уточнил, что им вернулось почти 2,4 млрд рублей.

Программа туристического кешбэка позволяет получить 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года. Тогда им воспользовалось около 60 тыс. человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.

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