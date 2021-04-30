На новый этап программы туристического кешбэка выделят 4,7 млрд рублей

«Средства пойдут на возмещение части расходов для тех, кто путешествует по России. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой “Мир”, при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки», — говорится в заявлении пресс-службы.
Также отмечается, что начатый 18 марта по поручению президента России новый этап программы продлится до конца этого года.
В прошлом месяце на его реализацию уже было направлено дополнительное финансирование, добавили в правительстве.
Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. При этом глава государства также заявил о необходимости возвращать родителям половину стоимости путевки детей в летние лагеря.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что россияне в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка приобрели туров на 12,5 млрд рублей. Он уточнил, что им вернулось почти 2,4 млрд рублей.
Программа туристического кешбэка позволяет получить 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.
Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года. Тогда им воспользовалось около 60 тыс. человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.