В ЕС заявили о праве на ответные меры из-за контрсанкций России

«Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее решение властей России запретить восьми гражданам Европейского Союза въезд на территорию России. В их число входят президент Европейского парламента Давид Сассоли, вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова, а также официальные лица шести стран-членов ЕС. Это действие неприемлемо, не имеет юридического обоснования и полностью безосновательно. Оно нацелено непосредственно на Европейский Союз, а не только на отдельных лиц», — говорится сообщении.
«ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей», — отмечается в заявлении.
Ранее в этот день главе представительства Европейского союза в Москве вручили ноту об ответных мерах России в связи с антироссийскими санкциями Совета ЕС. В МИД РФ отметили, что на условиях взаимности въезд на территорию Российской Федерации для восьми граждан стран — членов Евросоюза и представителей евроструктур будет закрыт.
Спикер Европарламента Давид Сассоли 30 апреля заявил, что введенные Россией контрсанкции не заставят умолкнуть ЕП. Ответные санкции РФ оценил также докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр, который заявил, что решение о включении его в черный список не повлияет на его работу.
22 марта ЕС ввел санкции против 11 лиц и четырех организаций из разных стран, в том числе из России, за «нарушения прав человека и злоупотребление ими». В санкционном списке оказались два гражданина РФ. Им запрещено въезжать в страны сообщества, а их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.
В начале месяца Евросоюз впервые в рамках нового механизма ввел санкции в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил заменить условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многократных нарушений Навальным испытательного срока.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва даст ответ на антироссийские санкции ЕС.