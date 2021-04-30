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22:43 (мск), источник: Известия

Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает изымать у россиян за долги домашних животных. Документ опубликован 30 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. В перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма.

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Теперь в него включат домашних питомцев, не используемых хозяевами в своей предпринимательской деятельности.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2020 года главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета по экологии Владимиром Бурматовым.

В декабре правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете на изъятие домашних животных у должников, а 13 апреля 2021 года Госдума приняла данную инициативу в третьем чтении.

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