Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги

Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. В перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма.
Теперь в него включат домашних питомцев, не используемых хозяевами в своей предпринимательской деятельности.
Данный законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2020 года главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета по экологии Владимиром Бурматовым.
В декабре правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете на изъятие домашних животных у должников, а 13 апреля 2021 года Госдума приняла данную инициативу в третьем чтении.