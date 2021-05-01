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02:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: президент Черногории Джуканович готовит информатаку на «Спутник V»

БЕЛГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович дал указание провести информационную атаку на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в пятницу оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник.

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Источник: AP 2021

По данным портала, Джуканович отдал приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории, которые и в новом правительстве Здравко Кривокапича остаются у власти, начать кампанию дезинформации против российского препарата.

Сторонники Джукановича, среди которых главный редактор портала «Аналитика» Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич, получили указание по принципам «психологической войны» деморализовать население Черногории в вопросе вакцинации «Спутником V».

С этой целью доверенные лица Джукановича намерены использовать авторитет медицинских институтов Черногории, чтобы распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины, сообщает портал.

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12 марта высокопоставленный источник в Кремле сообщил ТАСС, что Запад готовит сценарий информационной атаки на «Спутник V» с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. По словам источника, атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину. Он отметил, что одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Источник также указал на то, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. По оценке собеседника ТАСС, действия Запада по дискредитации отечественной вакцины являются попыткой принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с пандемией коронавируса.

В Черногорию ранее были доставлены несколько партий «Спутника V» из России и Сербии.

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