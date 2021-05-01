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00:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин подписал закон о запрете госслужащим иметь иностранное гражданство

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для государственных служащих. Документы подготовлены в развитие положений обновленной Конституции. Изменения внесут в 25 федеральных законов.

Источник: РИА "Новости"

Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом распространяется на государственные должности председателя, зампредседателя и аудиторов Счетной палаты, должность председателя ЦБ РФ, его заместителей, губернаторов, а также на должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в иностранном государстве и постоянного представителя страны при международной организации.

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Согласно закону, запрет касается уполномоченных по правам человека в регионах, уполномоченного при президенте по правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и уполномоченных в субъектах, уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и другие должности.

Также запрет распространяется на военнослужащих ВС РФ, войск национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, СВР, органов ФСБ, ФСО, органов военной прокуратуры, военных следственных органаов, сотрудников органов госохраны, таможни, СКР, органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работников уголовно-исполнительной системы.

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