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05:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон отменил финансирование строительства стены на границе с Мексикой

Пентагон начал отменять проекты по строительству стены на американо-мексиканской границе, в которых были задействованы средства, изначально выделяемые на оборону, сообщил заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун. Ранее президент США Джо Байден отметил решение финансировать строительство стены на границе с Мексикой за счет средств из других программ.

Источник: AP 2021

«В соответствии с постановлением президента Минобороны начинает отменять все проекты по строительству стены, в которых использовались перенаправленные средства», — сказал Браун (цитата по сайту Пентагона).

Средства направят на финансирование школ для детей военнослужащих, проектов военного строительства за рубежом в странах-партнерах, и на счета Национальной гвардии ВС США.
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Как сообщает NBC News, деньги также перенаправят на устранение экологического ущерба от возведения стены, в частности на создание дамб и борьбу с эрозией почвы на юге США.

Джо Байден поручил приостановить строительные работы на границе в Мексикой 20 января, в феврале он отменил декларацию бывшего президента Дональда Трампа о финансировании строительства.

В марте Трамп раскритиковал действия Джо Байдена и призвал немедленно возобновить строительство из-за кризиса, вызванного притоком нелегальных мигрантов.

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