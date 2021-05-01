05:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Пентагон отменил финансирование строительства стены на границе с Мексикой
Пентагон начал отменять проекты по строительству стены на
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«В соответствии с постановлением президента Минобороны начинает отменять все проекты по строительству стены, в которых использовались перенаправленные средства», — сказал Браун (цитата по сайту Пентагона).
Как сообщает NBC News, деньги также перенаправят на устранение экологического ущерба от возведения стены, в частности на создание дамб и борьбу с эрозией почвы на юге США.
Джо Байден поручил приостановить строительные работы на границе в Мексикой 20 января, в феврале он отменил декларацию бывшего президента Дональда Трампа о финансировании строительства.
В марте Трамп раскритиковал действия Джо Байдена и призвал немедленно возобновить строительство