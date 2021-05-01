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05:59 (мск), источник: РБК

Байден ввел ограничения на въезд из Индии

Президент США Джо Байден ввел ограничения на въезд в страну из Индии из-за распространения там коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Белого дома. Мера не коснется постоянных резидентов и членов семей американцев. Индия за последние дни поставила антирекорд по числу заболевших COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: Reuters

Новые правила вступят в силу во вторник, 4 мая, они не затронут американских граждан, которые возвращаются на родину. Как уточняет Assosiated Press, запрет на въезд коснется большинства иностранцев, которые посещали Индию за последние 14 дней, за исключением постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий.

Мера была принята по рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, отметил Байден.
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«На Индию приходится более одной трети новых случаев заболевания в мире, а количество новых случаев [заражения коронавирусом] быстро растет», — говорится в заявлении президента. За последнюю неделю в Индии ежедневно регистрируют в среднем более 300 тыс. новых случаев COVID-19, указал он.

Вице-президент США Камала Харрис, дочь уроженки Индии, назвала происходящее в этой стране «большой трагедией» и отметила «давние, многолетние отношения» двух стран. В Белом доме ранее заявили, что помогут Индии в борьбе с коронавирусом и направят в страну необходимую продукцию на сумму более $100 млн: аппараты ИВЛ, 1,1 тыс. кислородных баллонов, 15 млн защитных масок и 1 млн наборов для проведения экспресс-тестов на COVID-19.

До этого о помощи Индии объявила Россия — в страну прилетели два самолета МЧС с медицинским оборудованием и лекарствами.
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Индия почти ежедневно устанавливает рекорд по количеству новых заболевших. 28 апреля в стране выявили 360 960 случаев заболевания, 29 апреля — 379 257 случаев. По данным индийского правительства, 30 апреля в стране подтвердили 386 452 новых случая заражения COVID-19, что стало очередным рекордом.

Премьер-министр Нарендра Моди описывал сложившуюся эпидемическую ситуацию как «коронавирусный шторм», во Всемирной организации здравоохранения назвали темпы роста заболеваемости в Индии беспрецедентными.

По мнению экспертов, к резкому росту инфицированных могли привести три основных причины: новый штамм коронавируса, выявленный в стране, ослабления правительством прежних ограничений из-за COVID-19 и низкий охват вакцинацией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Индии превысило 18,7 млн, по этому показателю страна уступает только США.

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