05:59 (мск), источник: РБК
Байден ввел ограничения на въезд из Индии
Президент США Джо Байден ввел ограничения на въезд в страну из Индии
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Новые правила вступят в силу во вторник, 4 мая, они не затронут американских граждан, которые возвращаются на родину. Как уточняет Assosiated Press, запрет на въезд коснется большинства иностранцев, которые посещали Индию за последние 14 дней, за исключением постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий.
«На Индию приходится более одной трети новых случаев заболевания в мире, а количество новых случаев [заражения коронавирусом] быстро растет», — говорится в заявлении президента. За последнюю неделю в Индии ежедневно регистрируют в среднем более 300 тыс. новых случаев COVID-19, указал он.
Индия почти ежедневно устанавливает рекорд по количеству новых заболевших. 28 апреля в стране выявили 360 960 случаев заболевания, 29 апреля — 379 257 случаев. По данным индийского правительства, 30 апреля в стране подтвердили 386 452 новых случая заражения COVID-19, что стало очередным рекордом.
По мнению экспертов, к резкому росту инфицированных могли привести три основных причины: новый штамм коронавируса, выявленный в стране, ослабления правительством прежних ограничений
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Индии превысило 18,7 млн, по этому показателю страна уступает только США.