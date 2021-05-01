Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

«Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства», — отметил госсекретарь.
Ранее Россия ввела санкции против восьми должностных лиц Европейского союза. В черный список попали, в том числе председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах. Им запретили въезд на территорию России.
Таким образом Москва ответила на действия ЕС. В начале марта ЕС ввел персональные санкции против России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. 22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению ЕС, к нарушению прав человека.
В Евросоюзе после ответных санкций России заявили, что Брюссель оставляет за собой право ответить на них. Решение Москвы об ограничительных мерах там назвали неприемлемым и юридически необоснованным.
Президент США Джо Байден ранее говорил, что Москва и Вашингтон могут быть партнерами, но только по тем вопросам, где интересы стран сходятся. В качестве примера он привел продление СНВ-3 и работу по «климатическому кризису».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с тем, что две страны могут взаимодействовать по ряду вопросов. Однако, по его словам, в действиях со стороны США наблюдаются противоречия. Как указал Песков, американская сторона говорит о готовности к сотрудничеству, «но при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по сдерживанию России или проявлению просто каких-то враждебных шагов».