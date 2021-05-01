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11:51 (мск), источник: ТАСС

Ле Пен выступила за отмену санкций ЕС в отношении российских депутатов

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о необходимости развивать диалог между Россией и ЕС и выступила за отмену взаимных санкций против парламентариев.

Источник: Reuters

«Уже много лет назад ЕС ввел санкции против российских депутатов, вплоть до спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, что не является рядовым событием. Так что сложно удивляться тому, что Россия в зеркальной манере решила, что руководители ЕС больше не могут приезжать на ее территорию. Не Россия начала вводить персональные санкции, а Евросоюз», — сказала Ле Пен в субботу журналистам перед ежегодной церемонией возложения цветов к памятнику Жанне д'Арк в Париже, комментируя недавние санкции со стороны Москвы в отношении представителей европейских институтов.

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«На мой взгляд, это серьезная ошибка. Лучшее средство для выхода из конфликта — это вести диалог, а главное — позволить народным избранникам встречаться. Запрет на въезд в ЕС, введенный в отношении российских депутатов и спикера Госдумы, очевидно, был жестом дипломатической солидарности, однако именно дипломатия является одним из ключей к решению проблем».

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран — членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Также в списке оказался член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, который готовит несколько докладов о ситуации вокруг находящегося в колонии Алексея Навального.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

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