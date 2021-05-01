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19:46 (мск), источник: Известия

Захарова заявила о подрыве США своей консульской работы в России

США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России. Об этом в субботу, 1 мая, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в в интервью YouTube-каналу Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении», — отметила Захарова.

По ее словам, США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в стране, но при этом «прикрывались некими мерами воздействия со стороны России, что неправда».

Захарова подчеркнула, что система выдачи американских виз является архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. Россия продолжает выдавать гражданам США визы в срок от семи до десяти дней, хотя Вашингтон выслал сотрудников российского посольства, заключила официальный представитель МИД РФ.

30 апреля посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма россиян. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.

Также сообщалось, что американское посольство прекращает выдачу виз для неиммиграционных и недипломатических поездок. Помимо этого в дипмиссии Соединенных Штатов рекомендовали американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.

«Дипломатическое» обострение между Россией и странами Запада началось 15 апреля, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально, а также запретила американской дипмиссии нанимать на работу граждан РФ.

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