Украинцы составили большинство среди получивших гражданство России в 2020 году

Уточняется, что число получивших российское гражданство украинцев по итогам прошлого года составило 640 тыс. человек (62%).
Также документ чаще остальных получали приезжие из Таджикистана (10%), Казахстана (7%) и Армении (5%).
Такое стремление, считают в ведомстве, обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом, передает ТАСС.
В последние годы число иностранцев, получающих российское гражданство, растет. В 2020 году его оформили 656 тыс. человек, что на треть больше, чем в 2019 году (497 тыс.), добавили в МВД.
1 февраля сообщалось, что в России побили рекорд 15-летней давности по количеству новых граждан. Больше всего иностранцев, получивших паспорт РФ, оказалось среди украинцев, казахов и таджиков.