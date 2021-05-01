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21:24 (мск), источник: Известия

Украинцы составили большинство среди получивших гражданство России в 2020 году

Почти 100% получивших российское гражданство в 2020 году — выходцы из бывших союзных республик, украинцев среди них большинство. Об этом 1 мая сообщили в МВД России.

Источник: Известия

Уточняется, что число получивших российское гражданство украинцев по итогам прошлого года составило 640 тыс. человек (62%).

Также документ чаще остальных получали приезжие из Таджикистана (10%), Казахстана (7%) и Армении (5%).

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Такое стремление, считают в ведомстве, обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом, передает ТАСС.

В последние годы число иностранцев, получающих российское гражданство, растет. В 2020 году его оформили 656 тыс. человек, что на треть больше, чем в 2019 году (497 тыс.), добавили в МВД.

1 февраля сообщалось, что в России побили рекорд 15-летней давности по количеству новых граждан. Больше всего иностранцев, получивших паспорт РФ, оказалось среди украинцев, казахов и таджиков.

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