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18:52 (мск), источник: Известия

Путин освободил от должности замглавы МЧС России

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерала-полковника Павла Барышева. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 1 мая.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Павел Барышев родился в 1959 году в городе Кинешме Ивановской области. Получил образование в Московском высшем командном училище дорожных и инженерных войск. Был назначен заместителем главы МЧС России 2 февраля 2017 года.

12 апреля Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого.

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