18:52 (мск), источник: Известия
Путин освободил от должности замглавы МЧС России
Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ
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«Освободить
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Павел Барышев родился в 1959 году в городе Кинешме Ивановской области. Получил образование в Московском высшем командном училище дорожных и инженерных войск. Был назначен заместителем главы МЧС России 2 февраля 2017 года.
12 апреля Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого.