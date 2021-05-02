Боррель назвал неприемлемыми ответные санкции России против чиновников ЕС

«Действия России не помешают ЕС продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право, а также привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека. Это решение, прямо направленное против ЕС и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно», — говорится в заявлении господина Борреля.
По мнению Брюсселя, Россия таким образом «избрала путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться переломить негативную траекторию» двусторонних отношений.
Боррель выразил солидарность людям из санкционного списка России.
Под ограничения Москвы попали председатель Европарламента Давид Сассоли, зампред Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и другие чиновники.
ЕС ранее заявил, что оставляет за собой право принять ответные меры. Ограничения, введенные Россией, стали реакцией на санкции ЕС против нескольких высокопоставленных должностных лиц России по делу Алексея Навального.