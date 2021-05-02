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00:51 (мск), источник: РБК

Володин после встречи с ветераном призвал кабмин и ЦБ задуматься

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после встречи в Саратове с 90-летней пенсионеркой, ветераном, которая раскритиковала российские власти, выразил надежду, что правительство страны и Центральный банк задумаются.

Источник: РИА "Новости"

«Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются», — написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что люди ждут от депутатов, что те темы, которые они поднимают, будут обозначены перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами.
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«Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны — вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди», — добавил он.

Ранее сторонники Володина разместили видео его рабочей поездки в Саратов, в ходе которой он подошел к ветерану, которая раскритиковала российские власти. Так, женщина указала на то, что у России огромная территория и много богатств, но у многих людей дома нет газа, а ее «гробовые» лежат в банке по ставке, которая ниже инфляции.

Пенсионерка добавила, что от происходящего в стране ей хочется плакать, и спросила Володина о том, «сколько врать можно». Председатель Госдумы России ответил ей, что «все закончится».

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