Раскрыты принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

Отмечается, что союз вместе с газетой The New York Times через суд добивались у правительства страны раскрытия данных материалов.
В правилах прописаны в том числе действия спецназа и проведение ударов с беспилотников.
В опубликованном документе за 2017 год отмечается, что в ходе операций против террористов приоритетом является не их полное уничтожение, а захват для дальнейшего получения развединформации.
«Легитимность и доверие к способности США проводить прямые операции против террористических целей за пределами страны зависит от обеспечения [гарантий] того, что эти действия соответствуют внутреннему и международному праву, минимизируют риски для гражданских лиц и подотчетны», — указано в правилах.
Соединенные Штаты при помощи всей доступной информации и проверки продолжат принимать экстраординарные меры «при почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут в результате операций».
6 марта Белый дом заявил о готовности президента США Джо Байдена пересмотреть свои военные полномочия в части использования военной силы за рубежом. Конституция США дает Конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну.
При этом глава Соединенных Штатов, согласно ряду принятых позднее законодательных актов, вправе давать распоряжение задействовать военную силу за рубежом, заранее уведомив об этом Конгресс.
3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена не будет насаждать демократию за рубежом и силой свергать авторитарные режимы. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение правильным. Она порекомендовала американским властям перечитать Устав ООН и впредь руководствоваться им.