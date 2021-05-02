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08:07 (мск), источник: Известия

Раскрыты принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

Администрация США в рамках закона о свободе информации (FOIA) раскрыла принятые при президентском сроке Дональда Трампа правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий. Документ с поправками по соображениям секретности опубликовал «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU).

Источник: AP 2021

Отмечается, что союз вместе с газетой The New York Times через суд добивались у правительства страны раскрытия данных материалов.

В правилах прописаны в том числе действия спецназа и проведение ударов с беспилотников.

В опубликованном документе за 2017 год отмечается, что в ходе операций против террористов приоритетом является не их полное уничтожение, а захват для дальнейшего получения развединформации.
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«Легитимность и доверие к способности США проводить прямые операции против террористических целей за пределами страны зависит от обеспечения [гарантий] того, что эти действия соответствуют внутреннему и международному праву, минимизируют риски для гражданских лиц и подотчетны», — указано в правилах.

Соединенные Штаты при помощи всей доступной информации и проверки продолжат принимать экстраординарные меры «при почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут в результате операций».

6 марта Белый дом заявил о готовности президента США Джо Байдена пересмотреть свои военные полномочия в части использования военной силы за рубежом. Конституция США дает Конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну.

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При этом глава Соединенных Штатов, согласно ряду принятых позднее законодательных актов, вправе давать распоряжение задействовать военную силу за рубежом, заранее уведомив об этом Конгресс.

3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена не будет насаждать демократию за рубежом и силой свергать авторитарные режимы. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение правильным. Она порекомендовала американским властям перечитать Устав ООН и впредь руководствоваться им.

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