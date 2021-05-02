В Британии предложили G7 совместно бороться с «российской пропагандой»

«Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или фейковые новости, мы должны не только отдельно, но и совместно опровергать их, рассказывать всю правду, в том числе в России, Китае или по всему миру», — заявил Рааб.
По его словам, Россия и Китай якобы пытаются посеять недоверие в западных странах, распространяя дезинформацию на выборах или ложь о вакцинах от COVID-19. Великобритания определила РФ как самую большую угрозу своей безопасности, однако считает Китай долгосрочной проблемой в военном, экономическом и технологическом плане, отметил глава МИДа королевства.
Важно расширить международную группу стран-единомышленников, которые выступают за соблюдение прав человека, демократию и открытую торговлю, добавил дипломат. «Существующие барьеры между странами группы G7 и другими государствами-единомышленниками необходимо разрушить, чтобы появилась более широкая сеть союзников, отстаивающих демократию», — заключил Рааб.
Соответствующее высказывание глава МИД Великобритании сделал в преддверии очной встречи министров иностранных дел G7, которая пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. На заседании будут присутствовать представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
9 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские СМИ нагнетают «истерию» о мифической российской угрозе и планах Москвы «чуть ли не завтра напасть на Украину». По ее словам, всё это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке.
30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что блокировка аккаунтов российских пользователей в Twitter является манипулированием и проявлением двойных стандартов. Он отметил, что такие действия со стороны администрации социальной сети не связаны с бизнесом, а только показывают, что площадку используют в качестве инструмента антироссийской пропаганды.