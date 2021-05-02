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14:46 (мск), источник: Известия

В Британии предложили G7 совместно бороться с «российской пропагандой»

Страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов реагирования для противодействия «российской пропаганде и дезинформации». Об этом в воскресенье, 2 мая, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью агентству Reuters.

Источник: AP 2021

«Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или фейковые новости, мы должны не только отдельно, но и совместно опровергать их, рассказывать всю правду, в том числе в России, Китае или по всему миру», — заявил Рааб.

По его словам, Россия и Китай якобы пытаются посеять недоверие в западных странах, распространяя дезинформацию на выборах или ложь о вакцинах от COVID-19. Великобритания определила РФ как самую большую угрозу своей безопасности, однако считает Китай долгосрочной проблемой в военном, экономическом и технологическом плане, отметил глава МИДа королевства.

Важно расширить международную группу стран-единомышленников, которые выступают за соблюдение прав человека, демократию и открытую торговлю, добавил дипломат. «Существующие барьеры между странами группы G7 и другими государствами-единомышленниками необходимо разрушить, чтобы появилась более широкая сеть союзников, отстаивающих демократию», — заключил Рааб.

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Соответствующее высказывание глава МИД Великобритании сделал в преддверии очной встречи министров иностранных дел G7, которая пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. На заседании будут присутствовать представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

9 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские СМИ нагнетают «истерию» о мифической российской угрозе и планах Москвы «чуть ли не завтра напасть на Украину». По ее словам, всё это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке.

30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что блокировка аккаунтов российских пользователей в Twitter является манипулированием и проявлением двойных стандартов. Он отметил, что такие действия со стороны администрации социальной сети не связаны с бизнесом, а только показывают, что площадку используют в качестве инструмента антироссийской пропаганды.

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