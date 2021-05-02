Премьер и глава Минюста Чехии разошлись в числе версий взрыва во Врбетице

18:00 (мск), источник: Коммерсантъ
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Глава чешского Минюста 29 апреля заявила, что могут существовать три версии причин взрыва. Об этом она рассказала журналистам после заседания правительства, на котором обсуждался этот инцидент. О каких версиях идет речь, она не уточнила.
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«Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу
«Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они (Россия.— “Ъ”) не знают, — что мы на них имеем», — добавил
Детали предполагаемых доказательств причастности российской стороны он не привел.
17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. 22 апреля Чехия еще раз объявила о сокращении российской дипмиссии. По данным «Ъ», российские власти в качестве ответной меры рассматривают ограничение импорта чешской продукции, в частности пива. Президент Чехии называл в числе версий взрыва непрофессиональное обращение со взрывчаткой. Сенат Чехии после этих заявлений президента поднял вопрос о предъявлении господину Земану подозрений в госизмене.