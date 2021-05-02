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18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер и глава Минюста Чехии разошлись в числе версий взрыва во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал главу Минюста Марию Бенешову после ее заявлений о существовании трех версий причин взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешский премьер обвинил во взрыве российские спецслужбы, что привело к дипломатическому скандалу и высылке российских дипломатов из Чехии. Президент Чехии Милош Земан сначала говорил, что в отчетах разведки не было доказательств присутствия «российских агентов», но позднее сказал, что причиной взрыва стала диверсия иностранных спецслужб.

Источник: РИА "Новости"

Глава чешского Минюста 29 апреля заявила, что могут существовать три версии причин взрыва. Об этом она рассказала журналистам после заседания правительства, на котором обсуждался этот инцидент. О каких версиях идет речь, она не уточнила.

Слова министра вызвали недовольство Андрея Бабиша, рассказал первый вице-премьер Ян Гамачек. Он подчеркнул, что чешская полиция работает только с одной версией — о причастности ко взрыву «сотрудников российского ГРУ».

«Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской республике», — рассказал он, добавив, что премьер-министр уже вызвал к себе главу Минюста (цитата по «РИА Новости»).

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Вице-премьер не дал ответа на вопрос, грозит ли Марии Бенешовой увольнение, пояснив, что этот вопрос будет решать премьер-министр.

«Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они (Россия.— “Ъ”) не знают, — что мы на них имеем», — добавил вице-премьер.

Детали предполагаемых доказательств причастности российской стороны он не привел.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. 22 апреля Чехия еще раз объявила о сокращении российской дипмиссии. По данным «Ъ», российские власти в качестве ответной меры рассматривают ограничение импорта чешской продукции, в частности пива. Президент Чехии называл в числе версий взрыва непрофессиональное обращение со взрывчаткой. Сенат Чехии после этих заявлений президента поднял вопрос о предъявлении господину Земану подозрений в госизмене.

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