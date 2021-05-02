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21:49 (мск), источник: ТАСС

Бабиш заявил, что Чехия не испытывает нехватки вакцин от коронавируса

По словам премьер-министра Чехии, в республику поступает достаточное количество препаратов.

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Источник: AFP 2021

ПРАГА, 2 мая. /ТАСС/. Чехия не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, слова которого приводит в воскресенье Чешское радио.

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«В республику поступает достаточное количество вакцин, — отметил он. — Мы не нуждаемся в других препаратах [не зарегистрированных в Евросоюзе]».

Чешский фармацевтический регулятор — Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами — 29 апреля сообщил, что прекратил изучение российской вакцины «Спутник V». Как утверждают его представители, это произошло из-за недостатка полученной от производителя документации.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 2 170 489 жителям. Обе дозы препарата получили 1 003 444 человека. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Согласно опросам общественного мнения, привиться хотят 69% жителей Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан. За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в республике составило 1 634 114, из них вылечились 1 555 215. Умерли 29 343 человека.

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