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2 мая, источник: Lenta.Ru

Байден поздравил православных христиан с Пасхой

Президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Источник: Reuters

Американский лидер и первая леди США Джилл Байден пожелали православным всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой, благословенной Пасхи. Президент Шатов отметил, что сейчас время почтить жертву Иисуса Христа, принесенную ради мира, а также выразил свою поддержку всем православным христианам, которые пострадали из-за своей веры или в настоящий момент подвергаются гонениям.

Помимо этого, Байден подчеркнул, что в этом году из-за пандемии пришлось скорректировать формат празднования. Он также добавил, что благодаря усилиям многих людей, в том числе верующих, вскоре прогресс в борьбе с распространением коронавируса позволит вернуться к заветным традициям Пасхи и других праздников.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи. Пасха, которая являет собой торжество жизни, добра и справедливости, имеет нравственное значение. «Он [праздник] пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — сказал президент.

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