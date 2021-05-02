2 мая, источник: Lenta.Ru
Байден поздравил православных христиан с Пасхой
Президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
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Американский лидер и первая леди США Джилл Байден пожелали православным всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой, благословенной Пасхи. Президент Шатов отметил, что сейчас время почтить жертву Иисуса Христа, принесенную ради мира, а также выразил свою поддержку всем православным христианам, которые пострадали
Помимо этого, Байден подчеркнул, что в этом году
Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи. Пасха, которая являет собой торжество жизни, добра и справедливости, имеет нравственное значение. «Он [праздник] пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — сказал президент.