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03:50 (мск), источник: ТАСС

Блинкен заявил, что военная конфронтация противоречит интересам как США, так и Китая

При этом госсекретарь отметил, что «в последние несколько лет Китай стал действовать более репрессивно у себя дома и более агрессивно за рубежом».

Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Ни США, ни Китай не хотят военного противостояния, так как оно противоречит их интересам. Об этом заявил в воскресенье американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

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«Я думаю, что это [военная конфронтация] полностью противоречит интересам и Китая, и США — двигаться к этой точке или даже выбирать такое направление», — сказал он.

При этом, по мнению Блинкена, «Китай полагает, что он может, должен и будет господствующей страной в мире», и добавил, что «в последние несколько лет Китай стал действовать более репрессивно у себя дома и более агрессивно за рубежом».

Президент США Джо Байден, выступая в среду с первым обращением к Сенату и Палате представителей Конгресса, заявил, что США намерены поддерживать мощное военное присутствие в водах Азиатско-Тихоокеанского региона, но не ищут конфликта с КНР. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в состоянии конкуренции с Китаем и рядом других стран за пальму первенства в XXI столетии и будут противостоять «несправедливой торговой практике, которая негативно отражается на американских рабочих и промышленности».

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что «Китай следует по мирному пути развития» и полагает, что «кооперация — ключевой фактор выстраивания отношений между Пекином и Вашингтоном».

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