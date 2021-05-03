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07:36 (мск), источник: ТАСС

Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы

Киргизская Погранслужба сообщила, что обстановка на границе и в прилегающих к ней районах стабильная, за минувшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».

Источник: РИА "Новости"

БИШКЕК, 3 мая. /ТАСС/. Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом сообщила в понедельник Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», — говорится в сообщении.

По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время «стабильная», за минувшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».

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