07:36 (мск), источник: ТАСС
Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы
Киргизская Погранслужба сообщила, что обстановка на границе и в прилегающих к ней районах стабильная, за минувшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
БИШКЕК, 3 мая. /ТАСС/. Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом сообщила в понедельник Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», — говорится в сообщении.
По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время «стабильная», за минувшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».