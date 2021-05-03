09:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Госдеп США: мы очень внимательно следим за отводом российских войск от границы с Украиной
Вашингтон следит за ситуацией на
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«Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить… Мы следим за этим
Ранее США заявляли, что на границе с Украиной Россия сосредоточила больше сил, чем
22 апреля Минобороны РФ объявило об окончании проверок боеготовности армии и об отводе военных в места постоянной дислокации. После решения Москвы Вашингтон заявил, что будет «пристально следить» за дальнейшими действиями России в регионе.