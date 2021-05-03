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09:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдеп США: мы очень внимательно следим за отводом российских войск от границы с Украиной

Вашингтон следит за ситуацией на российско-украинской границе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Внимание Белого дома связано с отводом российских военных от южных границ РФ.

Источник: AFP 2021
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«Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить… Мы следим за этим очень-очень внимательно», — сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Ранее США заявляли, что на границе с Украиной Россия сосредоточила больше сил, чем когда-либо с 2014 года, — более 100 тыс. военных. Передислокацию войск Москва объясняла учениями.

22 апреля Минобороны РФ объявило об окончании проверок боеготовности армии и об отводе военных в места постоянной дислокации. После решения Москвы Вашингтон заявил, что будет «пристально следить» за дальнейшими действиями России в регионе.

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