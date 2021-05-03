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12:29 (мск), источник: Известия

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам

Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции сертифицированными на территории объединения препаратами. Об этом говорится в распространенном 3 мая заявлении ЕК.

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Источник: Reuters

«Еврокомиссия предлагает [членам ЕС] разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех кто получил все рекомендованные дозы вакцин, одобренных на территории ЕС. Это касается также и препаратов, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», — говорится в сообщении.

При этом порядок пересечения границ члены Евросоюза вправе определять самостоятельно.
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Ранее, 22 апреля, страны объединения согласовали технические характеристики сертификатов о вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Уточняется, что введение соответствующих сертификатов планируется в июне 2021 года.

До этого, 14 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что в ЕС цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса может появиться уже к июню. Ранее в этот день постоянные представители стран — членов ЕС согласовали мандат на переговоры с Европарламентом по законопроекту, касающемуся создания в Евросоюзе цифровых СOVID-сертификатов.

22 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что введение паспортов вакцинации от COVID-19 для въезда в ту или иную страну может привести к возникновению новых разделительных линий и нарушению прав человека. Он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы отсутствие такого документа ущемляло принцип добровольности вакцинирования и права путешественников.

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