13:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов
Правительство Непала
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Власти Непала решили прекратить авиаперелеты
До какого срока приостановлены полеты, неизвестно.
Посольство РФ настоятельно рекомендует россиянам «как можно скорее покинуть» Непал.
Гражданам РФ, которые не могут покинуть Непал, рекомендуется связаться с российским посольством по телефонам (+977−1) 441−21−55, 441−10−63 и (+977) 980−10−47−187.
В Непале число заболевших коронавирусом превысило 336 тыс. человек, умерли более 3,3 тыс. зараженных. 20 апреля Непал одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Помимо этого в стране используют еще вакцины компании AstraZeneca и компании Sinopharm.