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13:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство рекомендовало россиянам покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов

Правительство Непала из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с сегодняшнего дня, 3 мая, приостановило все внутренние авиаперелеты. С 6 мая в стране также прекратится международное авиасообщение. Российское посольство в Непале советует находящимся в стране россиянам вернуться на родину.

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Источник: РИА "Новости"

Власти Непала решили прекратить авиаперелеты из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне пандемии COVID-19, сообщил ТАСС посол РФ в Непале Алексей Новиков. По его словам, в непальских больницах из-за наплыва заболевших не хватает свободных мест, а также оборудования и медикаментов.

До какого срока приостановлены полеты, неизвестно.

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Посольство РФ настоятельно рекомендует россиянам «как можно скорее покинуть» Непал.

Гражданам РФ, которые не могут покинуть Непал, рекомендуется связаться с российским посольством по телефонам (+977−1) 441−21−55, 441−10−63 и (+977) 980−10−47−187.

В Непале число заболевших коронавирусом превысило 336 тыс. человек, умерли более 3,3 тыс. зараженных. 20 апреля Непал одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Помимо этого в стране используют еще вакцины компании AstraZeneca и компании Sinopharm.

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