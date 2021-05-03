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14:13 (мск), источник: ТАСС

Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 1 июня ожидает доклад от правительства РФ об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию от 21 апреля этого года. Утвержденный главой государства перечень поручений по реализации послания опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — говорится в одном из пунктов списка.

Путин также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года, далее — раз в квартал.

Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству РФ и другим органам власти, есть также рекомендации регионам и так далее.

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Путин выступил с посланием парламенту 21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В речи, которая продлилась почти 1 час 20 минут, он обозначил свое видение путей решения ключевых задач, стоящих перед страной. Основная часть послания была посвящена внутрироссийским вопросам — здравоохранению, помощи семьям с детьми, борьбе с пандемией, развитию экономики и инвестиций, инфраструктуры. Также президент затронул проблемы внешней политики и вопросы обеспечения безопасности.

В частности, глава государства заявил в послании, что с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, в среднем 5 650 рублей в месяц. Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности). Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году планируется выплатить по 10 тыс. рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 апреля сообщил, что за три дня после оглашения послания уже практически все, о чем говорил президент, было оформлено в законопроекты и проекты нормативных правовых актов, и главная задача — реализовать послание быстро и эффективно.

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