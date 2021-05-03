Захарова прокомментировала возможный сценарий отключения России от SWIFT

«Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», — сказала она в интервью RT.
В качестве примера альтернативных инструментов Захарова привела «Систему передачи финансовых сообщений» Центробанка. По ее словам, сейчас обсуждают варианты ее сопряжения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.
Помимо этого, представитель МИДа рассказала о развитии сотрудничества российской системы МИР с иностранными аналогами — китайской Union Pay, японской JCB и международной Maestro.
При этом Захарова обратила внимание на то, что это является достаточно долгосрочным и трудоемким процессом.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.
Европарламент 28 апреля опубликовал проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от международной системы SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».
Рассмотреть возможность «отключения России» от SWIFT ЕС призвал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 22 апреля. По его словам, эту меру могли бы включить в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи данных и совершения платежей, к которой подключено свыше 11 тыс. крупнейших организаций практически во всех государствах мира.