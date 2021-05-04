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18:56 (мск), источник: Известия

Путин поручил реализовать внесенные ЕР социальные инициативы

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию, включая пакет предложений «Единой России». Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в пресс-службе фракции.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что с 1 июля будет увеличен размер выплат беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Они будут получать денежные средства в размере половины прожиточного минимума, который установлен в определенном субъекте страны.

Также глава государства одобрил инициативу ЕР о возврате половины стоимости путевки в детские лагеря, мера вступит в силу 15 мая. Помимо этого, Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца года.

Также в РФ будет каждый год обновляться парк транспорта, который перевозит школьников в регионах. Гражданам, проживающих в различных субъектах, обеспечат бесплатную газификацию, особенное внимание «Единая Россия» уделит пожилым людям и многодетным семьям.

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Кроме того, субъектам страны будут предоставлять специальные кредиты с целью реализации проектов строительства и развития инфраструктуры. Кабмин должен будет до 1 июня утвердить порядок отбора проектов, которые будут финансироваться таким образом.

С 1 июля неполные семьи и семьи, в которые воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет, начнут получать пособия. «Единая Россия» также уже внесла в закон поправки, которые касаются выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до семи лет.

Российский лидер выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи глава государства затронул различные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся вопроса экономического благополучия государства, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России. Он посвятил своей речи 78 минут вместо запланированного часа.

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