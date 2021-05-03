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19:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина выдвинула ультиматум по Донбассу

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу, который касается переговоров в минском формате. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Источник: РИА "Новости"

Кравчук предложил отказаться от минского формата переговоров, если его не удастся «реанимировать», а вместо него перейти к реализации идеи «кластеров».

Дипломат объяснил, что «кластеры» — это вопросы, выработанные за семь лет, объединенные в группы. Такой формат позволит не упускать из повестки важные вопросы, а не оставлять только те, которые выносятся на обсуждение.

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«И тогда не будет возможности любому выдергивать из общих вопросов. Вот, например, Россия говорит: давайте рассматривать девятый вопрос. А почему не первый, второй, третий вопрос? Когда разобьют на кластеры и примут их, тогда никто не будет ставить вопрос о каких-либо других вопросах. Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее. Это очень важный момент», — заявил Кравчук.

Дипломат также отметил, что данный формат переговоров можно расширить за счет участия должностных лиц более высокого уровня, а также проведя переговоры в другом месте, например, в Европе.

Он добавил, что окончательно принять позицию по минскому формату можно будет только после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, а также после возможной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Кравчук заявил об отказе от дальнейших поездок в Минск на переговоры. По его мнению, Белоруссия окончательно стала подотчетна России в своей политике, а ее президент Александр Лукашенко превратился в «российского вассала».

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