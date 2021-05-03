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20:35 (мск), источник: Известия

Госдеп заявил о желании Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений

Президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран. Об этом 3 мая заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Байден уже давно — еще до того, как он стал президентом, — четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN.

По его словам, Штаты не стремятся к обострению отношений с Россией, однако будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными.

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28 апреля Блинкен заявил, что диалог президентов США и России возможен по ряду вопросов, включая стратегическую стабильность. При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для этого российским властям нужно воздержаться от «эскалации».

25 апреля помощник президента Путина Юрий Ушаков указал, что встреча российского и американского лидеров может пройти в июне, есть даже возможные даты.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 21 апреля подтвердила, что правительства России и США продолжают рассматривать идею проведения личной встречи Путина и Байдена. Она отметила, что в настоящее время организация саммита требует согласия на встречу обеих сторон. По ее словам, РФ и США продолжают вести обсуждения на высоком уровне.

13 апреля между Путиным и Байденом по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор. Глава Белого дома заявил о приверженности построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил Путину провести встречу для обсуждения всех вопросов на высшем уровне. По словам Байдена, он выступил с идеей провести саммит летом в одной из стран Европы.

Среди тем для обсуждения двух президентов также выделяют ситуацию на Украине, мировую кибербезопасность и другие.

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