21:26 (мск), источник: ТАСС
Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров
Киев будет добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов, отметил глава делегации в контактной группе.
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КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров об урегулировании в Донбассе и будет добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов.
«Но если мы увидим, что это или попытка
Он добавил, что, с точки зрения Киева, изменение формата может означать изменение состава их сторон и повышение статуса их участников. «Или выйти из минского формата, или расширить этот формат, перенеся его, скажем, в Европу, изменив состав на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы эти документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными для исполнения», — заявил Кравчук.
Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. «Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам», — заявил Кравчук.
Зеленский в опубликованном в конце апреля интервью газете Financial Times отказался вести переговоры с представителями республик Донбасса и заявил, что для урегулирования конфликта необходимо скорректировать Минские соглашения или отказаться от них, а также расширить нормандский формат (Германия, Франция, Украина и Россия), подключив к нему США, Великобританию и Канаду.
В феврале 2015 года в столице Белоруссии был подписан документ под названием «Комплекс мер по выполнению минских соглашений». Чаще его называют просто «минские соглашения» или «Минск-2» в отличие от Минского протокола и Минского меморандума, подписанных в сентябре 2014 года. Соглашение «Минск-2» было призвано способствовать прекращению боевых действий между Украиной и непризнанными республиками, созданными на территории Донецкой и Луганской областей, и заложить основы для мирного политического урегулирования конфликта.
До сих пор этот план остается нереализованным, в том числе