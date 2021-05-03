Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
21:26 (мск), источник: ТАСС

Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров

Киев будет добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов, отметил глава делегации в контактной группе.

Источник: Reuters

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров об урегулировании в Донбассе и будет добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов.

«Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить — выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы», — заявил Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина-24».

Он добавил, что, с точки зрения Киева, изменение формата может означать изменение состава их сторон и повышение статуса их участников. «Или выйти из минского формата, или расширить этот формат, перенеся его, скажем, в Европу, изменив состав на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы эти документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными для исполнения», — заявил Кравчук.

Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. «Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам», — заявил Кравчук.

Зеленский в опубликованном в конце апреля интервью газете Financial Times отказался вести переговоры с представителями республик Донбасса и заявил, что для урегулирования конфликта необходимо скорректировать Минские соглашения или отказаться от них, а также расширить нормандский формат (Германия, Франция, Украина и Россия), подключив к нему США, Великобританию и Канаду.

В феврале 2015 года в столице Белоруссии был подписан документ под названием «Комплекс мер по выполнению минских соглашений». Чаще его называют просто «минские соглашения» или «Минск-2» в отличие от Минского протокола и Минского меморандума, подписанных в сентябре 2014 года. Соглашение «Минск-2» было призвано способствовать прекращению боевых действий между Украиной и непризнанными республиками, созданными на территории Донецкой и Луганской областей, и заложить основы для мирного политического урегулирования конфликта.

До сих пор этот план остается нереализованным, в том числе из-за позиции украинской стороны, которая, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, отказывается от выполнения политических пунктов до момента урегулирования вопросов безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что изменится в жизни россиян с мая 2021 года
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
В МИД рассказали о сценарии отключения России от SWIFT
Украина выдвинула ультиматум по Донбассу
Назван кандидат на пост главного тренера «Спартака»
Посольство призвало россиян «как можно скорее покинуть» Непал
Байден хочет обсудить с Путиным стабилизацию отношений РФ и США
Эксперт предсказал скорое исчезновение некоторых профессий
Воздушный шарик «похитил» деньги у жительницы США (видео)
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Новости партнеров
Россия показала свою главную ударную силу
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Авто
Все машины «Лада» снова подорожали: какие цены теперь Машины отечественной марки прибавили в цене на сумму от 9 тысяч до 30 тысяч рублей
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Новую льготу для неработающих пенсионеров введут с 2022 года
Турция сделала неожиданный шаг навстречу России
Популярные темы на «Детях»
Муж уехал работать в другой город, мы с дочкой живем одни 844
Поэтический конкурс № 21. Голосование 480
Вторник. Картинки. 428
Разногласия. Кто прав ? 397
Леди
Самые завидные российские холостяки младше 40 лет Стильные, красивые и нуждающиеся в женском внимании актеры и музыканты
Новости партнеров
Кот в магазине выпрашивал еду и носил неизвестно куда. Видео
В России знают, как помочь 7 украинским городам, желающим войти в состав РФ
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
Русский сериал про Шерлока: лучший досуг на длинные выходные
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь