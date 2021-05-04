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04:46 (мск), источник: РБК

Посол Сербии ответил на призыв ЕС ввести санкции против России

Сербия никогда не введет санкции в отношении России. Об этом заявил сербский посол Мирослав Лазански в интервью «Известиям». Таким образом дипломат отреагировал на призывы Евросоюза к Белграду присоединиться к санкциям против Москвы.

Источник: AP 2021

26 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем заявил, что «Сербия должна активно подключаться к внешнеполитическим санкционным режимам Евросоюза», что поспособствует процессу вступления страны в ЕС.

Вучич, в свою очередь, отметил, что Белград не сможет быть солидарен со всеми без исключения политиками ЕС.

«В связи с призывом главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Сербии как можно активнее присоединиться к санкционным режимам мы можем сказать, что с точки зрения нашей позиции санкции — это не политика, а отсутствие политики и что Сербия никогда не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации», — заявил Лазански.

Посол отметил, что в Сербии лучше других понимают значение санкций, поскольку республика сама долгое время находилась под ограничениями со стороны западных стран.

В октябре прошлого года Вучич в интервью ТАСС заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против Москвы. «Несмотря на то что мы были под давлением и, наверное, будем под давлением, и находимся на европейском пути, но мы сохраним свою позицию и не будем портить отношения с Россией», — сказал президент.

Заявку на вступление в Евросоюз Сербия подала в 2009 году, а в 2012 году получила официальный статус страны — кандидата на вступление в блок. Летом прошлого года Вучич говорил, что переговоры о членстве республики в ЕС должны завершиться в 2024 году, а вступит в блок Сербия в 2026 году.

Боррель призвал Белград ввести санкции против Москвы на фоне дипломатического скандала, когда российских дипломатов выслали США, Чехия, Словакия, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. Поводом стали обвинения в хакерских атаках, причастности спецслужб к взрывам. Москва отрицает обвинения и в ответ выслала иностранных дипломатов.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипломатические представительства недружественных для России стран. Власти сообщали, что перечень таких государств будет составлен позже, но в него войдут США. В Евросоюзе заявили, что список негативно отразится на взаимоотношениях Москвы и Брюсселя.

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