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05:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Вывод американских войск из Афганистана сочли «военным поражением» США

За 20 лет Вашингтону не удалось достичь своих целей и стабилизировать обстановку. Такое мнение выразил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Источник: Reuters

Он предположил, что эта война будет продолжаться еще минимум несколько лет, если «третья влиятельная сторона не вмешается».

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«Вывод войск США из Афганистана свидетельствует лишь об одном — военном поражении Вашингтона в этой стране. Ничего им там добиться не удалось. Конечно, после их ухода между талибами и проамериканской группой, сидящей во власти в Кабуле, вспыхнет новая гражданская война, но отсутствие влияния третьей мощной силы, которое оказывалось все эти годы, дает надежду на то, что афганцы разберутся между собой и смогут прийти к некоему консенсусу», — сказал Сивков.

По словам эксперта, наиболее вероятно, что талибам и нынешним кабульским элитам придется договориться и создать некое «новое коалиционное правительство».

Ранее стало известно, что США и радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к середине лета, а не к середине сентября, как это планировалось ранее.

3 мая боевики движения «Талибан» устроили взрыв на военной базе на западе Афганистана, в результате которого погибли по меньшей мере 18 солдат, еще 10 были ранены.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

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