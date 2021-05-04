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09:26 (мск), источник: ТАСС

В Минстрое намерены использовать ИИ для получения данных о необходимости ремонта в здании

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров сообщил о планах задействовать искусственный интеллект (ИИ) для получения данных об изношенности коммуникаций и рекомендаций проведения ремонта в здании. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете», отрывок из которого опубликован во вторник на сайте издания.

Источник: AP 2021

«Мы сейчас обсуждаем возможность использования технологий искусственного интеллекта при планировании ремонтных работ. Он будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе», — сказал Егоров «Российской газете».

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По его мнению, в перспективе в «умных городах» инфраструктура сможет самостоятельно регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице для избежания перегрева. Такой тип коммуникации окажет положительный эффект на экологию города, а также будет удобен для граждан, в том числе и по итоговым расчетам в платежных документах.

В феврале координатор проекта «Умный город» Минстроя РФ, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Елена Семенова сообщала о проработке возможности прогнозирования аварий в ЖКХ с помощью искусственного интеллекта.

Ведомственный проект «Умный город», призванный упростить внедрение технологий в российских городах, входит в нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

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