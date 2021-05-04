В Минстрое намерены использовать ИИ для получения данных о необходимости ремонта в здании

«Мы сейчас обсуждаем возможность использования технологий искусственного интеллекта при планировании ремонтных работ. Он будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе», — сказал Егоров «Российской газете».
По его мнению, в перспективе в «умных городах» инфраструктура сможет самостоятельно регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице для избежания перегрева. Такой тип коммуникации окажет положительный эффект на экологию города, а также будет удобен для граждан, в том числе и по итоговым расчетам в платежных документах.
В феврале координатор проекта «Умный город» Минстроя РФ, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Елена Семенова сообщала о проработке возможности прогнозирования аварий в ЖКХ с помощью искусственного интеллекта.
Ведомственный проект «Умный город», призванный упростить внедрение технологий в российских городах, входит в нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».