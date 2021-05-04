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12:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция ужесточает локдаун с 7 мая

Власти Турции решили ужесточить условия действующего локдауна из-за ситуации с коронавирусом. Новые меры вступят в силу с 7 мая, сообщается на сайте МВД страны. С начала пандемии в Турции выявлено более 4,9 млн заразившихся COVID-19, 41 тысяч человек умерли.

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Источник: AP 2021

«С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)», — сообщило МВД Турции.

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К введенному ограничению на продажу алкоголя добавляется запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

С 29 апреля до 17 мая жители Турции должны оставаться дома, за исключением выходов за необходимыми покупками и получения срочной медицинской помощи.

Для поездок между городами требуется официальное разрешение, обучение школьников идет в онлайн-режиме, на общественном транспорте введено строгое ограничение пропускной способности. Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией.

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