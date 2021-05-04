12:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Турция ужесточает локдаун с 7 мая
Власти Турции решили ужесточить условия действующего локдауна
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)», — сообщило МВД Турции.
К введенному ограничению на продажу алкоголя добавляется запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.
С 29 апреля до 17 мая жители Турции должны оставаться дома, за исключением выходов за необходимыми покупками и получения срочной медицинской помощи.
Для поездок между городами требуется официальное разрешение, обучение школьников идет в