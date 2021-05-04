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14:53 (мск), источник: Известия

Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии заявил об идущей в Европе из-за Крыма войне. Заявление украинского лидера опубликовано на сайте его офиса 3 мая.

Источник: Известия

«Это очень важно сегодня, когда аннексирована часть украинской территории — наш полуостров Крым, и когда у нас идет война на востоке. И это также война в Европе, поэтому очень важно, чтобы мы были вместе», — сказал Зеленский. Дискуссия «Счастье наций базируется на справедливых законах, эффективность которых зависит от их выполнения» прошла в Варшаве.

В ходе мероприятия Зеленский также заявил, что «Украина является мощной державой, которая только укрепит Евросоюз». Поэтому, считает украинский лидер, страну необходимо видеть в ЕС как равноправного партнера.
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26 марта немецкий журналист и политолог Александр Рар рассказал, что в Европе не верят в «возвращение на Украину» Крыма. Он объяснил это тем, что «в Крыму россияне живут, а до этого — русские, которые были при Украине».

За несколько дней до этого член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что украинские власти понимают, что Крым никогда не вернется в состав страны, но не могут в этом признаться.

Кроме этого, 28 апреля в Кремле высказывались по поводу урегулирования конфликта в Донбассе. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь отмечал, что этот вопрос не может решаться между Киевом и Москвой. Он напоминал, что Россия не является участником конфликта, но искать точки соприкосновения в этой ситуации всё равно нужно.

Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к деэскалации.

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