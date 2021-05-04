Германия приостановила действие разрешения на строительство «Северного потока-2»

Ранее Немецкая природоохранная организация NABU подала иск против разрешения на строительство газопровода. Иск касается еще не завершенного участка в исключительной экономической зоне Германии.
«Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы», — сказал представитель BSH «Интерфаксу».
Экологи сообщали, что территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц. BSH не согласилось с этим, уточнив, что глубина моря в этом районе составляет около 20 метров и птицам эта местность не так важна, и отклонило требование NABU. После этого экологи обратились в суд.
«Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В водах Дании осталось уложить около 120 км, а в водах Германии — чуть более 30 км. Завершить проект планируется к концу сентября 2021 года.