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14:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия приостановила действие разрешения на строительство «Северного потока-2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что действие разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» до конца мая временно приостановлено из-за иска экологов.

Источник: Reuters

Ранее Немецкая природоохранная организация NABU подала иск против разрешения на строительство газопровода. Иск касается еще не завершенного участка в исключительной экономической зоне Германии.

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«Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы», — сказал представитель BSH «Интерфаксу».

Экологи сообщали, что территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц. BSH не согласилось с этим, уточнив, что глубина моря в этом районе составляет около 20 метров и птицам эта местность не так важна, и отклонило требование NABU. После этого экологи обратились в суд.

«Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В водах Дании осталось уложить около 120 км, а в водах Германии — чуть более 30 км. Завершить проект планируется к концу сентября 2021 года.

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