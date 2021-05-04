16:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко пригрозил европейскому бизнесу проблемами из-за санкций против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил предоставить ему информацию о крупнейших в стране европейских
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«Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить — время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Белоруссии. Посмотрим на их работу», — заявил Лукашенко в ходе встречи с
«Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки и многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы: они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы
9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко. После этого в стране начались массовые протесты и задержания, многие участники незаконных акций попали под суд.
Страны Запада не признают результаты этих выборов и осуждают репрессии в отношении несогласных с ними белорусов. В начале октября ЕС ввел санкции против десятков официальных лиц Белоруссии. В начале ноября Брюссель расширил список на 15 имен и включил в него Александра Лукашенко.