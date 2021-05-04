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16:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко пригрозил европейскому бизнесу проблемами из-за санкций против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил предоставить ему информацию о крупнейших в стране европейских бизнес-проектах. Он заявил, что если Европа хочет проблем в связи с введенными после президентских выборов в Белоруссии санкциями, то она их получит.

Источник: РИА "Новости"

«Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить — время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Белоруссии. Посмотрим на их работу», — заявил Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром страны Романом Головченко (цитата по БелТА).

Белорусский президент также сказал, что экономические прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в отношении Белоруссии необъективны.
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«Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки и многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы: они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют», — заявил он.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко. После этого в стране начались массовые протесты и задержания, многие участники незаконных акций попали под суд.

Страны Запада не признают результаты этих выборов и осуждают репрессии в отношении несогласных с ними белорусов. В начале октября ЕС ввел санкции против десятков официальных лиц Белоруссии. В начале ноября Брюссель расширил список на 15 имен и включил в него Александра Лукашенко.

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