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17:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Маленький штраф большого города

Как выяснил «Ъ», правительство вернулось к обсуждению одной из самых резонансных инициатив в области безопасности движения: снижению нештрафуемого порога скорости. Речь идет о возможном введении нового штрафа при превышении скорости на 10−20 км/ч, который будут присылать нарушителям исключительно в черте города. Правительственная комиссия по безопасности движения поручила МВД и Минтрансу представить в течение трех месяцев «согласованную позицию» по данной инициативе. Основным лоббистом нового штрафа выступает правительство Москвы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Возглавляющий правительственную комиссию по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения в городах «ненаказуемого порога» скорости с 20 до 10 км/ч. Поручение закреплено протоколом заседания комиссии, с текстом которого ознакомился «Ъ». Официальный представитель вице-премьера подтвердил «Ъ», что такое поручение дано и прорабатывается.

Штраф за превышение на 10 км/ч, напомним, не применяется с 2013 года, когда эта санкция была исключена из КоАП. Сегодня штрафы присылаются при превышении от 20 км/ч. Чиновники и СМИ называют эту норму нештрафуемым, ненаказуемым или неадминистрируемым порогом.
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ГИБДД пыталась вернуть штраф в 2014 году, и МВД подготовило такой законопроект, но до Госдумы он не дошел. Спустя четыре года идею начал продвигать вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. В 2019 году ГИБДД уже предложила штрафовать на 1,5 тыс. руб. за превышение на 10 км/ч, инициатива обсуждалась на совещаниях разного уровня. В декабре 2019 года экс-премьер Дмитрий Медведев заявил, что от нового штрафа могут пострадать невиновные водители. После смены кабмина в 2020 году тема больше нигде не обсуждалась.

К дискуссии, по данным «Ъ», вернулись по инициативе Максима Ликсутова, входящего в состав правительственной комиссии по безопасности движения (заседание было в апреле). Столичный дептранс — главный лоббист возвращения штрафа — считает, что новая санкция необходима для повышения безопасности движения. Еще в 2020 году в интервью Forbes господин Ликсутов называл существующее правило «анахронизмом», предложив снизить нештрафуемый порог на улицах до 10 км/ч, оставив 20 км/ч для магистралей.

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — заявили «Ъ» в пресс-службе дептранса Москвы.

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«По статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. А при фактически допустимых сейчас в России 80 км/ч (в городах, с учетом нештрафуемого порога) эта вероятность увеличивается сразу на 60%. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», — пояснили в ведомстве. Дептранс приводит пример зарубежных стран: недавно, к примеру, в Чикаго неадминистрируемый порог был снижен до 6 миль/ч (9,65 км/ч) на улицах в радиусе 3 км от парков и школ.

Данная тематика крайне чувствительна для населения, нельзя принимать неправильных решений, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Во-первых, объясняет он, в Москве в 2020 году было вынесено более 30 млн штрафов за превышение скорости на 20−40 км/ч. Это значит, что только в одной столице новый штраф могут получить несколько десятков миллионов водителей, привыкших ездить по принципу «+20 км/ч разрешено».

Главная проблема, отмечает Петр Шкуматов, это рваный скоростной режим, когда за знаком «80» стоит «60», затем «40» и снова «80». Такое встречается сплошь и рядом как в городской черте, так и за городом.

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Нештафуемый порог защищает водителей от лишних и неоправданных ограничений, говорит Шкуматов, а если ввести в городе режим «+10 км/ч», то станет только хуже.

Снижать порог с 20 км/ч на 10 км/ч можно после тотального аудита уже введенных ограничений скорости, считает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. «Пока что “запас” в дополнительные 10 км/ч позволяет потоку идти с более высокой скоростью в местах избыточных ограничений и минимизировать время нахождения на встречке при обгоне, — обращает внимание он.— Естественно, что водители должны адекватно оценивать состояние автомобиля и дорожную обстановку и не ехать напропалую, иначе это приведет к ДТП, как на Ставрополье».

Эксперты ранее обращали внимание на регионы, где власти, чтобы добиться снижения скорости до нужных им величин, ограничивали скорость сразу с учетом нештрафуемого порога.

Подмосковный минтранс, к примеру, несколько лет назад поставил на региональных дорогах знаки «50», подразумевая, что по факту поток будет двигаться 70 км/ч. Аналогичная ситуация в Татарстане: там на многих дорогах в населенных пунктах стоят знаки 40 км/ч с камерами, что обеспечивает фактическую скорость в 60 км/ч, как это положено по ПДД. Столичные власти по какой-то причине такую схему применять не хотят.

Позиция МВД несколько раз менялась. В 2019 году глава ГИБДД России Михаил Черников говорил, что «недоступимо» пользоваться нештрафуемым порогом — надо строго выполнять предписания знаков. В ноябре 2019 года первый замглавы МВД Александр Горовой направлял в правительство письмо о том, что нештрафуемый порог надо снижать. Но в декабре 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев публично заявил, что ведомство идею не поддерживает. Экс-глава Минтранса Евгений Дитрих инициативу поддерживал, сменилась ли позиция ведомства с приходом нового министра Виталия Савельева — неизвестно.

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Обсуждение нового штрафа возобновилось за несколько месяцев до единого дня голосования 19 сентября. Но не факт, что предстоящие выборы повлияют на судьбу инициативы, рассуждает президент «Центра политических технологий» Борис Макаренко. Он приводит в пример решение мэра Москвы Сергея Собянина ввести платную парковку в ноябре 2012 года в Москве — несмотря на выборы в сентябре 2013 года.

Если воля будет, то могут и ввести ужесточение, несмотря на выборы, — говорит господин Макаренко.— Ранее предлагались куда более жесткие варианты, например штраф за превышение всего на несколько км/ч. Предлагаемый сейчас вариант — на 10 км/ч и только в городе — существенно мягче".

Для введения нового штрафа, который будет действовать только в черте города, напомним, нужны поправки в КоАП. Опыт введения «повышенных» городских штрафов уже есть: с подачи московской мэрии в 2013 году были приняты поправки в кодекс по введению увеличенного штрафа за неправильную парковку: в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 3 тыс. руб.— вдвое больше, чем в других регионах.

Помимо проработки вопроса о ненаказуемом пороге Марат Хуснуллин дал ряд других поручений:

  • До 1 июля МВД и Минтранс должны предложить правительству меры, направленные на уменьшение числа выездов на встречную полосу грузовиков и автобусов из-за засыпания водителей за рулем.
  • Также до 1 июля МВД и Минюст должны «подготовить предложения по ограничению юридически значимых действий» для граждан, не оплачивающих в срок штрафы.
  • До 1 сентября МВД вместе с Минпросвещения должны «проработать вопрос» об изменении примерных программ подготовки водителей в автошколах (они утверждены приказом Минобрнауки № 1408 2013 года, эксперты давно называют документ устаревшими).
  • Субъектам федерации рекомендовано использовать на дорогах проекционные пешеходные переходы (виртуальная разметка из проектора, установленного над дорогой) и имитаторы спецсигналов автомобилей ДПС под названием «шериф-балка». Такие устройства встречаются на опорах вдоль трасс (распространены в Подмосковье) — водители видят издалека включенные сине-красные мигалки, думают, что это патруль ГИБДД, и притормаживают.

Иван Буранов

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