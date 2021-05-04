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20:22 (мск), источник: Известия

Мурашко предложил прививать пациентов от COVID-19 перед выпиской из больниц

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил добровольно прививать от коронавирусной инфекции пациентов из групп риска перед их выпиской из стационара. По словам главы ведомства, главным приоритетом остаются пожилые граждане и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

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Источник: Известия

«Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения», — сказал он на селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с коронавирусом во вторник, 4 мая.

При этом вакцинация должна оставаться добровольной, подчеркнул Мурашко. Через три недели после первой прививки в стационаре пациент должен быть приглашен для получения второй инъекции в амбулаторном звене по месту жительства.

Также в ходе совещания Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. В связи с этим решения о смягчении ограничений необходимо принимать с учетом обстановки в регионах, отметил он.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации сохраняется на протяжении 10−12 месяцев и защищает от всех штаммов коронавируса.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. В настоящий момент в стране есть три вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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