Мурашко предложил прививать пациентов от COVID-19 перед выпиской из больниц

«Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения», — сказал он на селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с коронавирусом во вторник, 4 мая.
При этом вакцинация должна оставаться добровольной, подчеркнул Мурашко. Через три недели после первой прививки в стационаре пациент должен быть приглашен для получения второй инъекции в амбулаторном звене по месту жительства.
Также в ходе совещания Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. В связи с этим решения о смягчении ограничений необходимо принимать с учетом обстановки в регионах, отметил он.
В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации сохраняется на протяжении 10−12 месяцев и защищает от всех штаммов коронавируса.
С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. В настоящий момент в стране есть три вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».