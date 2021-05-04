Правительство запретило вывоз гречки из России

«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ гречиха крупа грубого помола из гречихи гречневое зерно обрушенное», — указано в документе.
В постановлении объясняется, что подобные меры приняты в целях обеспечения продовольственной безопасности.
С предложением о запрете вывоза гречки ранее выступил Минсельхоз. В ведомстве рассказали, что ограничение экспорта данной продукции необходимо для сохранения нужных объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен.
В апреле в СМИ появилась информация о возможном росте цен на гречку и другие крупы в обозримом будущем. Представители торговых сетей и поставщики сообщили, что в феврале поставщики начали завышать закупочные цены на 7,5−15 процентов.
Тогда Минсельхоз отвергал возможность роста цен. «Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорили в министерстве. Еще в ведомстве указали на рекордный прошлогодний урожай основных круп: риса, пшеницы и гречихи.