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20:54 (мск), источник: Forbes

Bloomberg: министры туризма стран G20 поддержали идею ковид-паспортов

Министры туризма стран G20 поддержали идею внедрения паспортов вакцинации от коронавируса для путешественников, узнал Bloomberg. Они указали, что «возобновление путешествий и туризма играет ключевую роль в восстановлении мировой экономики».

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Источник: Агентство «Москва»

Страны G20 выступили за проработку идеи запуска паспортов вакцинации от коронавируса для поддержки индустрии путешествий и туризма. Об этом сообщает Bloomberg, получивший доступ к их заявлению, текст которого еще может измениться.

Министры туризма 20 стран, которые провели встречу во вторник, указали, что перспективы туристического сектора остаются «крайне неопределенными».

«Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма играет ключевую роль в восстановлении мировой экономики из-за прямого и непрямого экономического влияния этого сектора на другие», — говорится в документе.

Министры стран G20 планируют координировать усилия в том числе с Евросоюзом, планирующим внедрить на своей территории цифровые «зеленые сертификаты», отмечает Bloomberg. Еврокомиссия представила детали этого проекта в середине марта.

«Зеленый сертификат» смогут получить не только те, кто сделал прививку, но и те, кто переболел или сдал отрицательный тест на коронавирус.

Вклад сектора путешествий и туризма в мировой ВВП в 2020 году упал на 49,1% по сравнению с 2019-м, составив $4,7 трлн, указывает Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC). Работу за прошлый год потеряли 62 млн представителей сектора — их число снизилось с 334 млн человек до 272 млн. ​​​​​​

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