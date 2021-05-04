Bloomberg: министры туризма стран G20 поддержали идею ковид-паспортов

Страны G20 выступили за проработку идеи запуска паспортов вакцинации от коронавируса для поддержки индустрии путешествий и туризма. Об этом сообщает Bloomberg, получивший доступ к их заявлению, текст которого еще может измениться.
Министры туризма 20 стран, которые провели встречу во вторник, указали, что перспективы туристического сектора остаются «крайне неопределенными».
«Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма играет ключевую роль в восстановлении мировой экономики из-за прямого и непрямого экономического влияния этого сектора на другие», — говорится в документе.
Министры стран G20 планируют координировать усилия в том числе с Евросоюзом, планирующим внедрить на своей территории цифровые «зеленые сертификаты», отмечает Bloomberg. Еврокомиссия представила детали этого проекта в середине марта.
«Зеленый сертификат» смогут получить не только те, кто сделал прививку, но и те, кто переболел или сдал отрицательный тест на коронавирус.
Вклад сектора путешествий и туризма в мировой ВВП в 2020 году упал на 49,1% по сравнению с 2019-м, составив $4,7 трлн, указывает Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC). Работу за прошлый год потеряли 62 млн представителей сектора — их число снизилось с 334 млн человек до 272 млн.