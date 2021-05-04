19:24 (мск), источник: Известия
Посла России вызвали в МИД Франции
Посол России Алексей Мешков во вторник, 4 мая, был вызван в МИД Франции в связи с мерами Москвы в отношении европейских официальных лиц. Об этом сообщили во французском ведомстве.
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Как отметили в МИДе, российскому дипломату была также выражена озабоченность мерами по ограничению найма сотрудников в диппредставительства.
«Мы решительно осуждаем меры, объявленные российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц», — цитирует представителя французского внешнеполитического ведомства «РИА Новости».
Ранее, 30 апреля, МИД России объявил, что восьмерым гражданам стран Европейского союза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд на территорию РФ в качестве ответной меры на западные санкции.
В частности, в список попали председатель Европарламента Давид Сассоли, председатель нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.
Данные меры были приняты в ответ на введенные Евросоюзом 22 марта санкции против 11 лиц и четырех организаций из разных стран, в том числе из России, за «нарушения прав человека и злоупотребление ими». В санкционном списке оказались два гражданина РФ. Им запрещено въезжать в страны сообщества, а их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.
При этом президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к восстановлению взаимодействия с Евросоюзом, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.