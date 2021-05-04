Лукашенко лишил званий 80 экс-силовиков, участвовавших в протестах

«В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес», — говорится в сообщении на сайте президента.
Как уточняется в документе, лишенные званий «проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей». В отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела, в том числе о подготовке терактов.
В конце апреля Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении участников инициативы ByPol. ByPol была создана силовиками, не поддержавшими Александра Лукашенко и уволившимися в знак протеста, и занимается координацией протестов. Сколько участников инициативы проходят фигурантами уголовного дела, неизвестно.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.