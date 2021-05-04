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22:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко лишил званий 80 экс-силовиков, участвовавших в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Лишившиеся званий принимали участие в протестах.

«В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес», — говорится в сообщении на сайте президента.

Как уточняется в документе, лишенные званий «проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей». В отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела, в том числе о подготовке терактов.

В конце апреля Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении участников инициативы ByPol. ByPol была создана силовиками, не поддержавшими Александра Лукашенко и уволившимися в знак протеста, и занимается координацией протестов. Сколько участников инициативы проходят фигурантами уголовного дела, неизвестно.

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