ГД предложила запретить избираться депутатами членам экстремистских групп

Как уточняется, соответствующие инициативы планируется ввести в статью 4-го Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания».
«Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», — говорится в тексте законопроекта.
Из документа следует, что запрет будет распространяться на «учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций». В то же время законопроект берет во внимание статус лица в деятельности экстремистского и террористического сообщества, что позволяет предусмотреть «дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права».
Таким образом, лица, имеющие статус учредителя, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, замруководителя, руководителя структурного подразделения или его заместителя, не могут быть избраны членами Госдумы до истечения пяти лет со дня вынесения судом на законодательном уровне запрета или ликвидации деятельности той или иной экстремистской или террористической группировки. Однако для некоторых категорий участников подобных организаций предусмотрен иной срок тех же ограничений, который составляет три года.
Ранее, 1 мая, президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за освобождением от призыва в армию по состоянию здоровья и правилах медицинского осмотра перед непосредственным призывом.