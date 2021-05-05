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02:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен призвал оказывать давление на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал «работать вместе», чтобы оказывать давление на Россию. Он написал об этом в Twitter и не пояснил, к кому направлен призыв. Госсекретарь США участвует во встрече министров иностранных дел G7.

Источник: AP 2021

«Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства», — написал Блинкен. С чем связан твит госсекретаря, не уточняется.

Запись Блинкена ретвитнул представитель Госдепа Нед Прайс. «Россия должна выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить оккупацию Крыма», — прокомментировал Прайс.

3−5 мая проходит первая после начала пандемия встреча глав МИДов стран «группы семи» (G7), в которой также принимает участие господин Блинкен. На мероприятии Россию включили в список «авторитарных режимов» и недемократических государств.

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