Блинкен призвал оказывать давление на Россию

«Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства», — написал Блинкен. С чем связан твит госсекретаря, не уточняется.
Запись Блинкена ретвитнул представитель Госдепа Нед Прайс. «Россия должна выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить оккупацию Крыма», — прокомментировал Прайс.
3−5 мая проходит первая после начала пандемия встреча глав МИДов стран «группы семи» (G7), в которой также принимает участие господин Блинкен. На мероприятии Россию включили в список «авторитарных режимов» и недемократических государств.