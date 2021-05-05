МВД заключило контракт на ИТ-разработку под шифром «Верблюд»

МВД заключило контракт на научную разработку под шифром «Зеркало» («Верблюд») для выявления видеофейков, следует из данных в системе госзакупок.
Контракт был заключен в начале марта, он достался московскому АО «Научно-промышленная компания “Высокие технологии и стратегические системы”».
Научная разработка должна быть готова к 30 ноября 2022 года, следует из документации.
Начальная цена закупки была указана на уровне 4,79 млн руб., выигравшая компания предложила свои услуги за 3,55 млн руб.
МВД объявило тендер в начале февраля. Ведомство поручило исполнителю исследовать способы выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, который сделан при помощи нейронных сетей, так называемых дипфейков. Исполнитель также должен будет разработать техзадание для создания аппаратно-программного комплекса, который бы обрабатывал такие видео.
Дипфейками называют видео, в которые вносились изменения с помощью искусственного интеллекта. В процессе кадры разных изображений накладываются друг на друга и итоговое фейковое видео внешне неотличимо от настоящего.
Одним из самых известных таких видео стали кадры, на которых якобы глава SpaceX Илон Маск поет песню «Трава у дома». На оригинальном видео был показан концерт группы «Земляне». Еще одним дипфейком оказалось видео, на котором глава Facebook Марк Цукерберг рассказывает, что его компания преуспела благодаря помощи секретной организации. Жертвой дипфейка также становилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — на смонтированном видео казалось, что политик, произнося речь, пьяна.