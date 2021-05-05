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08:18 (мск), источник: Ведомости

Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Президент США Джо Байден надеется, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе своей поездки в Европу в июне. Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга.

Источник: РИА "Новости"

«Это мои надежды и ожидания. Мы над этим работаем», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он встретиться с Путиным во время предстоящей поездки в Европу.

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13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России.

Позже Песков заявил, что враждебные шаги со стороны США мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, Соединенные Штаты на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.

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