Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

Как рассказал глава украинской погранслужбы, сейчас «проекта “Стена” нет, такое название сохранилось в обиходе». Как называется новый проект, он не уточнил, пояснив, что на Украине проект «Стена» «ассоциируется лишь с негативными проявлениями».
По его словам, изначально стоимость проекта по укреплению границы превышала 4 млрд гривен (более $143 млн), позднее ее снизили до 2,5 млрд гривен (почти $90 млн). Из этой суммы уже потратили 2 млрд гривен, в 2021 году планируется потратить еще 338 млн гривен ($12,1 млн), уточнил Дейнеко.
«За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора», — сообщил он в интервью «РБК-Украина» (заблокировано по требованию Роскомнадзора).
Сергей Дейнеко добавил, что работы по обустройству границы, в частности, заканчиваются в Харьковской области и продолжаются в Черниговской области.
Проект «Стена» был инициировал бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком в сентябре 2014 года, в рамках него планировалось возвести линию фортификационных сооружений протяженностью 2 тыс. км на российско-украинской границе. Завершить проект планировалось за полгода, но в итоге сроки его окончания сдвигали сначала на 2018 год, затем до 2021-го, позднее — до 2025 года.
В марте 2016 года на Украине возбудили уголовное дело о растрате средств, предназначенных для строительства стены. По версии следствия, украинские чиновники и представителей бизнеса завышали объемы выполненных работ, а также привлекали фиктивные компании для вывода выделенных на проект денег. Ущерб, нанесенный государству, оценивался в 16 млн грн (около 37 млн руб.). В августе 2017 года в рамках дела задержали шестерых сотрудников погранслужбы.