Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
10«Потерянный рай»
12:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

Украинские пограничники обустроили около 400 км противотанковых рвов на границе с Россией (общая длина сухопутной границы РФ и Украины — 1974,04 км), заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Изначально строительство велось в рамках проекта «Стена», начатого в 2014 году, но проект свернули из-за растраты выделенных на него средств, было возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

Как рассказал глава украинской погранслужбы, сейчас «проекта “Стена” нет, такое название сохранилось в обиходе». Как называется новый проект, он не уточнил, пояснив, что на Украине проект «Стена» «ассоциируется лишь с негативными проявлениями».

По его словам, изначально стоимость проекта по укреплению границы превышала 4 млрд гривен (более $143 млн), позднее ее снизили до 2,5 млрд гривен (почти $90 млн). Из этой суммы уже потратили 2 млрд гривен, в 2021 году планируется потратить еще 338 млн гривен ($12,1 млн), уточнил Дейнеко.
Читайте также
На Украине отсрочили строительство «Стены» на границе с Россией до 2025 года

«За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора», — сообщил он в интервью «РБК-Украина» (заблокировано по требованию Роскомнадзора).

Сергей Дейнеко добавил, что работы по обустройству границы, в частности, заканчиваются в Харьковской области и продолжаются в Черниговской области.

Проект «Стена» был инициировал бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком в сентябре 2014 года, в рамках него планировалось возвести линию фортификационных сооружений протяженностью 2 тыс. км на российско-украинской границе. Завершить проект планировалось за полгода, но в итоге сроки его окончания сдвигали сначала на 2018 год, затем до 2021-го, позднее — до 2025 года.

В марте 2016 года на Украине возбудили уголовное дело о растрате средств, предназначенных для строительства стены. По версии следствия, украинские чиновники и представителей бизнеса завышали объемы выполненных работ, а также привлекали фиктивные компании для вывода выделенных на проект денег. Ущерб, нанесенный государству, оценивался в 16 млн грн (около 37 млн руб.). В августе 2017 года в рамках дела задержали шестерых сотрудников погранслужбы.

 Тайны Большого театра - как олигархи опекают балерин
Медведев рассказал, как будут переходить на четырехдневку
Эксперты назвали признаки незаконной перепланировки у соседей
В Роспотребнадзоре объяснили смысл второй дозы COVID-вакцины
Трамп представил новую социальную сеть
Нейросети «воссоздали» облик Ивана Грозного
Посольство России назвало вызов посла в МИД Франции демаршем ЕС
Турция ужесточит локдаун с 7 мая
Hi-Tech
ВВС США рассекретили часть документов о неуловимых «Призраках» Новые данные о БПЛА RQ-170 Sentinel
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
Сын Валерии окрестил 4-месячную дочь Арсений Шульгин показал фото с таинства
Леди
Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака Супруги выступили с совместным заявлением.
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь