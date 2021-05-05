Мишустин дал поручения по реализации послания Путина Федеральному собранию
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список поручений для реализации мер, обнародованных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Президент выступил с посланием 21 апреля, он выдвинул ряд законодательных инициатив, в частности о выплате пособий на детей, поддержке туристической отрасли и здравоохранения.
В перечне поручений Михаила Мишустина 58 пунктов, сообщаетпресс-служба правительства. В числе поручений:
разработать подходы к созданию системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми (исполнители — Минтруд и Минфин, срок — до 10 июня);
проработать вопрос полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа (Минтруду, Минфину и Фонду социального страхования, до 1 июля);
представить доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, затем каждый месяц), а также о единовременной выплате в 10 тыс. руб. родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет (Минфину, Минтруду, Минздраву, Минпросвещения, Рособрнадзору и Пенсионному фонду, до 17 августа);
реализовать проект поэтапного перехода к предоставлению гражданам мер соцподдержки в формате «одного окна» (проект должны ввести до конца 2022 года, ответственные — Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд, отчет — до 15 сентября);
доложить о мерах для выполнения поручения по круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан (этот формат должны ввести до конца 2023 года, ответственные — Минэкономики, Минцифры и Минфин, доклад — до 15 сентября);
отчитаться о расширении программы профилактических медосмотров и диспансеризации (Минздраву и руководителям регионов, до 13 июля);
доложить о работе по обеспечению новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами сельских поселений и небольших городов (Минздраву, Минпромторгу и Минсельхозу при участии глав субъектов, к 16 августа);
отчитаться по поручениям, касающимся расширения программы туристического кэшбэка (Ростуризму, Минфину, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи, отчет к середине мая);
отчитаться по поручениям, касающимся поддержки регионов, в частности повышению их долгосрочной финансовой устойчивости (Минфину, до 21 мая), а также выделению им кредитов (Минфину при участии Минстроя, Минтранса, Минэкономики, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, до 21 мая).