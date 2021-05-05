Болгария может начать выдавать визы россиянам в середине мая

«Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИДом, Ростуризмом и Росавиацией. Российская сторона примет решение до 11 мая», — сообщили в визовом центре (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе и. о. вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова сообщила, что ее страна открыла свои границы для россиян, привитых вакциной от коронавируса «Спутник V». По ее словам, согласование регулярных и чартерных полетов между Болгарией и Россией пока продолжается.
Хорватия также вошла в число стран, которые открыли границы для привившихся «Спутником V» еще до создания так называемых COVID-паспортов. В Греции россиян пока пускают по квоте не более 4 тыс. человек в неделю. В мае квоту отменят, а сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V», приравняют к отрицательному тесту на COVID-19.