Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сухой закон на майские: где запретят спиртное с 1 по 10 маяВ российских регионах ограничат продажу алкоголя во время майских праздников
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Болгария может начать выдавать визы россиянам в середине мая

Болгария планирует начать прием документов на выдачу виз россиянам не раньше 17 мая, сообщил визовый центр страны. Там уточнили, что сначала необходимо согласовать все детали с российской стороной, которая примет решение по визам до 11 мая.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:55 (мск)В Индии зафиксировали новый антирекорд суточной смертности от COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

«Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИДом, Ростуризмом и Росавиацией. Российская сторона примет решение до 11 мая», — сообщили в визовом центре (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе и. о. вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова сообщила, что ее страна открыла свои границы для россиян, привитых вакциной от коронавируса «Спутник V». По ее словам, согласование регулярных и чартерных полетов между Болгарией и Россией пока продолжается.

Хорватия также вошла в число стран, которые открыли границы для привившихся «Спутником V» еще до создания так называемых COVID-паспортов. В Греции россиян пока пускают по квоте не более 4 тыс. человек в неделю. В мае квоту отменят, а сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V», приравняют к отрицательному тесту на COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Тайны Большого театра - как олигархи опекают балерин
Медведев рассказал, как будут переходить на четырехдневку
Украина обустроила 400 км рвов на границе с Россией
Российские банки повысили ставки по вкладам
Эксперты назвали признаки незаконной перепланировки у соседей
Чёрный камень из Мекки показали на фото с огромным разрешением
Нейросети «воссоздали» лицо Ивана Грозного
Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа
Здоровье
16 продуктов с пальмовым маслом, от которых лучше отказаться Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.
Новости партнеров
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
В Турции определились "чей Крым": официальное заявление
Кино
Вместо антидепрессантов: сериалы, от которых становится хорошо Герои этих коротких комедийных сериалов — самые обычные люди. Они грустят, переживают невзгоды, пытаются справиться с трудностями, но делают это так, что заставят вас если не смеяться, то хотя бы перестать унывать, даря свет и надежду на лучшее.
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Тоже нужен совет 156
Дочери нечего надеть 132
Голова моя садовая 113
Памперсы в 2, 8 103
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь